Dolci di Natale: pinoli, miele, castagne. Idee alternative pisane in risposta ai dolci tradizionali

Panforte, pandoro, panettone, torrone. Tutti dolci della tradizione natalizia. Tutti provenienti da zone dello stivale che non rientrano nel territorio di Pisa e della sua provincia? Un territorio privo di ricchezze dolci da poter gustare sotto le feste? "Neanche per sogno", esclama Daniela Petraglia, proprietaria del ristorante 'La Pergoletta', situato a due passi da piazza Garibaldi. "Basta fare mente locale su tutte le eccellenze che vengono prodotte nelle nostre zone. E con un pizzico di spirito di innovazione e voglia di cimentarsi in cucina, si possono proporre dei dolci da leccarsi i baffi". Ecco quindi di seguito tre proposte dolci per i cenoni natalizi e le feste di Capodanno, tutte con un unico comun denominatore: la facilità di preparazione.

1. Mousse di pinoli e miele

Per preparare questo dolce gli ingredienti necessari (per quattro persone) sono:

80 grammi di albumi d'uovo

150 grammi di miele prodotto a Pisa e provincia

3 grammi di colla di pesce in fogli

50 grammi di pinoli (meglio se del Parco di San Rossore)

250 grammi di panna

200 grammi di more

200 grammi di zucchero

La preparazione inizia con la montatura a neve ferma degli albumi. In un pentolino si deve poi far sciogliere la colla di pesce all'interno del miele, avendo cura che quest'ultimo non cuocia e non arrivi ad ebollizione. Il composto così ottenuto deve essere aggiunto agli albumi montati, mescolandovi insieme i pinoli e la panna. Il composto deve poi essere fatto raffreddare in frigorifero per circa 30 minuti, e successivamente servito. La guarnizione delle porzioni sarà costituita dalla salsa di more, la cui preparazione è altrettanto semplice: in un frullatore si uniscono le more e lo zucchero, e poi con un cucchiaio si va a guarnire la mousse.