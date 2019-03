Pasqua a tavola: 3 ricette dolci consigliate dallo chef

Se in tavola a Pasqua manca la colomba non si può dire che sia festa. E' un fatto assodato e accettato da tutti, anche da chi non ama particolarmente i canditi che punteggiano l'impasto di questo dolce tipico pasquale e gli donano la caratteristica fragranza. Esistono infatti moltissime varianti di questo dolce, in modo da soddisfare tutti i palati. Ma quali altre ricette potremmo proporre sulla nostra tavola per questo giorno di festa? Magari riuscendo anche a stupire i commensali con la nostra abilità ai fornelli. Daniela Petraglia ci dà qualche consiglio.

1. Tortini di pasta frolla e ricotta con farro

Gli ingredienti per questa ricetta, per una preparazione di 6 tortini, sono: 300 grammi di farina 00, 150 grammi di zucchero, 150 grammi di burro, 150 grammi di ricotta di pecora, 100 grammi di farro bollito e aromatizzato con arancio, limone e cannella, 1 uovo intero, 3 tuorli di uovo sodo, mezzo bicchiere di liquore.

Lavorate il burro e lo zucchero insieme, e aggiungete i tuorli di uovo sodo con la farina. L'impasto ottenuto deve essere tenuto in frigo per un'ora: in questo modo abbiamo ottenuto la pasta frolla. Mescolate poi la ricotta con un po' di zucchero a velo, successivamente aggiungete l'uovo intero e mescolate con una frusta il composto per 5 minuti. Una volta effettuata l'operazione aggiungete il farro aromatizzato. Togliete la pasta frolla dal frigo e spianatela ad un'altezza di 5 millimetri. Ricavate poi dei dischi da inserire in degli stampini da mettere in forno a 180 gradi per 10 minuti. Lasciateli raffreddare e aggiungete il ripieno. Poi ripassate il tutto nuovamente in forno per 15 minuti a 180 gradi. Serviteli leggermente tiepidi.

"L'abitudine popolare di aggiungere la ricotta ai cereali cotti è diffusa in tutta Italia – spiega Daniela Petraglia – ad esempio la pastiera napoletana, dolce tipico pasquale, viene realizzato con la ricotta e il grano cotto".