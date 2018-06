Lotta alle zanzare: 6 rimedi naturali per disinfestare le nostre abitazioni

Finalmente dopo molto tribolare e tanta, forse troppa, pioggia, è arrivata definitivamente la bella stagione. Le giornate sono più lunghe, si ha più tempo per coltivare i propri hobby e per vivere maggiormente all'aria aperta. Ma accanto ai colori, ai suoni e ai profumi piacevoli del periodo estivo ci sono anche gli inconvenienti che periodicamente rendono meno piacevole questa parte dell'anno. Le zanzare sono uno di questi. Esistono dei rimedi naturali, in alternativa alle pastiglie sintetiche vendute nei supermercati, per combattere questo insetto infestante?

1. Oli essenziali

L'odore di alcuni oli essenziali è particolarmente fastidioso per alcuni insetti, fra cui le zanzare. In particolare i più efficaci sono: l’olio essenziale di lavanda, di limone, di citronella e geranio. Questi oli stordiscono la zanzara che, disorientata dall'odore, fatica ad uscire dallo stato confusionale per aggredire la nostra pelle. Il consiglio è di posizionare gli oli essenziali - diluiti con una parte di acqua - in piccoli contenitori, barattoli chiusi o bottiglie di vetro. All'interno occorre inserire degli stecchini di legno (funzionano anche quelli utilizzati per gli spiedini), e poi il tutto deve essere capovolto. In questo modo l'odore si spanderà con maggiore decisione in tutto l'ambiente, e l'effetto sulle zanzare sarà più forte.