Cinque ristoranti dove mangiare carne a Pisa

Pisa è una città dalla grande tradizione culinaria. La sua cucina si divide equamente fra prelibatezze di pesce e gustosi piatti di carne, nel pieno rispetto della doppia accezione della storia cittadina: antica Repubblica Marinara rimasta legatissima al mare e all'acqua in generale grazie all'Arno, ma anche regina di una provincia ricchissima che si estende su colline e terreni dall'agricoltura fiorente. Ecco perché, oltre a ottimi locali dove gustare il pesce, esistono numerosi ristoranti dove assaggiare piatti di carne. Vediamone insieme cinque.

Capodimonte

Situato in pieno centro storico, in via Del Carmine 14 (tel. 050 870690), dispone di una sala interna con circa 60 coperti più ulteriori 30 coperti all'aperto sulla via d'accesso (alcuni riparati da ombrelloni). L'atmosfera che si respira è informale, forse poco intima, però il menu di carne proposto accontenta un po' tutti i gusti. La specialità è il Black Angus, mentre la peculiarità sono i molteplici tagli proposti che si allontanano da quelli più tradizionali e 'turistici'.