San Faustino: 5 consigli per i single in cerca di divertimento e allegria

San Faustino, celebrato dalla Chiesa il 15 febbraio, è il santo protettore di Brescia. E' stato un martire del 2° secolo, e negli ultimi anni è diventato a furor di popolo anche il patrono dei single. Una delle spiegazioni è attribuita al nome del santo: Faustino, diminutivo di 'fausto', cioè felice o fortunato e come tale adatto a propiziare la ricerca dell'anima gemella a chi non ce l'ha. Molto più verosimile, invece, la spiegazione puramente commerciale: cioè che trovandosi immediatamente dopo San Valentino sul calendario, sia stato scelto come antagonista ideale al patrono degli innamorati.

Ad ogni modo, con una base fondata o meno, il 15 febbraio è il giorno dedicato ai single. Ecco alcuni suggerimenti per trascorrerlo al meglio.

1. Birilli e biliardi

A Pisa e in provincia ci sono numerose sale da bowling e sale da biliardo, nelle quali poter trascorrere molte ore in compagnia dei propri amici. Le due più facilmente raggiungibili dal centro della città sono il Planet Bowl, situato in via di Campaldo, e il Bowling Valdera a Fornacette, posto sulla via Tosco Romagnola Ovest. Qui potrete sfidarvi a colpi di 'strike' e 'spare', oppure sul panno verde dei biliardi. O ancora con le palline del sempreverde flipper, gustando anche i cibi offerti dalle cucine.