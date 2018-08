Da San Paolo all'Orto a Piazza delle Vettovaglie: a spasso nel centro storico

Una piazza antica, scenografia oggi di uno dei cinema più frequentati della città. Gli stretti vicoli medievali che si aprono in uno degli assi principali del centro storico, ed uno dei centri nevralgici della Repubblica, e poi ancora del Rinascimento, dell'epoca moderna e della Pisa contemporanea. Il percorso che porta da piazza San Paolo all'Orto a Piazza delle Vettovaglie, attraversando Borgo, è un bagno nella tradizione e nei ricordi della storia della città.

1. In origine 'fuori le mura'

San Paolo all'Orto divenne una vera piazza soltanto nel 20° secolo, quando il mercato settimanale venne spostato davanti alla chiesa che dà il nome alla zona. L'edificio religioso era stato costruito intorno al 1000, poco dopo la costruzione dell'altra chiesa dedicata allo stesso santo, e situata sulla riva sinistra dell'Arno. San Paolo all'Orto era stata edificata al di fuori del tracciato delle vecchie mura, in una zona quasi completamente dedicata alle coltivazioni ortofrutticole. Proprio per questo motivo invece che 'fuori le mura', con il tempo la chiesa assunse la dicitura conosciuta ancora oggi.

Nel corso dei secoli nella chiesa si sono avvicendati chierici, canonici, monaci, suore e ragazze abbandonate. Nel 1479 papa Sisto 4° concesse l'intero complesso alle monache domenicane di Sant'Agostino. Qualche secolo dopo il granduca Pietro Leopoldo trasformò il monastero in un educandato femminile, e nel 1789 tolse alla chiesa il grado di parrocchia. Si passò poi per la sconsacrazione ad opera di Napoleone, la chiusura temporanea per la scarsa sicurezza della struttura, fino alla conversione in gipsoteca (raccolta di riproduzioni in gesso) contemporanea, ad opera dell'Università di Pisa nel 1992.