Apple Black Friday: occasioni per i 'mela-dipendenti'

E' scattata l'ora del Black Friday anche per gli appassionati del mondo 'Apple'. Tante occasioni nella città della Torre per acquistare l'oggetto dei propri desideri targato 'Mela'.

Juice

Nel nuovo punto vendita Juice di Pisa in Largo Ciro Menotti, che inaugura proprio venerdì 23 novembre uno spazio di quasi 200 mq, tante occasioni per i clienti.

Solo nel negozio di Pisa verrà applicato uno sconto del 10% sui computer Mac per i primi 50 fortunati clienti.

In occasione del Black Friday, inoltre, gli sconti si moltiplicano: per i successivi clienti, lo sconto sui Mac diventa di 100€ e vengono scontati anche tutti gli altri prodotti Apple, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods. Le offerte dureranno solo da venerdì 23 a domenica 25 novembre.

Beapple

Pioggia di sconti anche nel punto vendita Beapple di Borgo Largo dove sarà possibile fare affari venerdì 23 e sabato 24 novembre. Prezzi ribassati su alcuni modelli di Iphone mentre chi avrà bisogno di acquistare un nuovo MacBook usufruirà di uno sconto di 50 euro su tutti i modelli.