Asili nido: pubblicata la graduatoria definitiva per l'anno 2018-2019

La Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa informa che sono state pubblicate le 'graduatorie definitive lattanti e divezzi' dei richiedenti il servizio Nidi d'Infanzia per l’anno educativo 2018/2019. Le graduatorie possono essere visionate presso la sede della Direzione Servizi Educativi e sono pubblicate sul sito del Comune di Pisa all’indirizzo: www.comune.pisa.it

Sono state registrate 382 domande, di cui 91 lattanti e 291 divezzi, e assegnati 254 posti, di cui 60 per i lattanti e 194 per i divezzi. Rimangono ancora disponibili 13 posti presso lo Spazio Gioco Isola delle Farfalle da destinare ai nominativi rimasti in lista di attesa. Le famiglie dei bambini ammessi al servizio in quanto assegnatari di posto dovranno seguire alcune formalità per poter accedere o rinunciare al servizio, così come di seguito indicato:

- entro il 17 agosto 2018 confermare o rinunciare al posto assegnato su modulistica scaricata dal sito o ritirata presso gli uffici della Direzione Servizi Educativi Via del Carmine 10; la comunicazione può essere trasmessa anche tramite mail all’indirizzo servizieducativi@comune.pisa. it

- entro il 30 settembre 2018 iscrivere il bambino/a al Servizio di Refezione Scolastica per il pagamento della quota di iscrizione e della quota mensile di contribuzione.

- il giorno venerdì 7 settembre 2018 ore 15.30 partecipare, presso il Nido assegnato, alla riunione con il personale educativo che darà le informazioni relative al progetto educativo e all'organizzazione del servizio.

Le famiglie dei bambini non ammessi al servizio e quindi posizionati nella lista di attesa, potranno:

- entro il 17 agosto 2018 manifestare l’interesse a ricoprire i posti rimasti disponibili presso la struttura educativa Isola delle Farfalle (riservato ai bambini/e in età 18/36 mesi nati entro 31/03/2017). Successivamente, in caso di rinunce da parte degli ammessi al servizio, saranno assegnati ulteriori posti, scorrendo pertanto la lista di attesa; l’Ufficio potrà proporre soluzioni anche in strutture educative non indicate nel modulo di domanda.

La pubblicazione della graduatoria sul sito ufficiale del Comune di Pisa ha valore di comunicazione ufficiale sia per gli esiti delle richieste presentate sia per gli adempimenti conseguentemente previsti.