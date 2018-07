Asili nido a Pisa: pubblicata la graduatoria provvisoria per l’anno 2018/19

La Direzione dei Servizi Educativi del Comune di Pisa informa che è pubblica - presso gli uffici di Via del Carmine, 12 e sul sito web del Comune - la graduatoria provvisoria relativa alle iscrizioni per i nidi d'infanzia sezione lattanti e divezzi per l’anno educativo 2018/19.

I genitori dei bambini interessati sono invitati a consultare la graduatoria sul sito del Comune nella sezione 'Educazione e scuola' e verificare se la valutazione della domanda è rispondente a quanto previsto dal Regolamento Nidi e a quanto dichiarato al momento della presentazione. Qualora vi siano valide motivazioni è possibile presentare ricorso scritto da consegnare direttamente agli Uffici Comunali o trasmettere via posta elettronica certificata a comune.pisa@postacert.toscana. it entro il giorno 25/07/2018.

Gli eventuali ricorsi saranno esaminati da un'apposita Commissione e nella stesura della graduatoria definitiva, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale Nidi d'Infanzia, verranno assegnati i posti disponibili in ogni Nido/Spazio Gioco ai bambini/e collocati in posizione utile.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'ufficio nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 12.30 e martedì e giovedì: ore 15.00 -17.00 o chiamare il 050 910464.