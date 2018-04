Asili nido: aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019

Si aprono le iscrizioni agli asili nido. Da domani, mercoledì 4 aprile e fino a venerdì 4 maggio, infatti sarà possibile effettuare l'iscrizione ai nidi d'infanzia e/o spazio gioco per l'anno educativo 2018/19.

Potranno essere iscritti i bambini e le bambine residenti nel Comune di Pisa nati dal 1° gennaio 2016 al 31 ottobre 2017 (per la categoria dei bambini divezzi) e dal 1° novembre 2017 al 30 aprile 2018 (nella categoria dei bambini lattanti).

Le domande di iscrizione per i nati dal 1° maggio al 31 ottobre 2018 (seconda graduatoria) potranno essere presentate dal 5 maggio al 10 novembre 2018: questi assegnatari saranno inseriti nei nidi d'infanzia a gennaio 2019.

I moduli delle domande di iscrizione sono disponibili presso la Direzione Servizi Educativi, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure sono prelevabili per la stampa dal sito Internet della Rete Civica del Comune di Pisa.

Le domande potranno essere presentate, entro le ore 12.30 di venerdì 4 maggio 2018 presso:

- la Direzione Servizi Educativi, Via del Carmine n. 12 (orario: lunedì e venerdì 8,30- 12,30 martedì e giovedì 15,00-17,00)

- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pisa (Lungarno Galilei 43 - Orario: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 8.30-12.30; Martedì e Giovedì 8.30-12.30 e 15.00-17.00)

- on-line su Sportello Telematico del Cittadino 'Citel' del Comune di Pisa www.comune.pisa.it previa registrazione;

- via posta, con fotocopia documento di identità del genitore;

- via PEC comune.pisa@postacert.toscana. it con scansione del documento di identità del genitore.

Dovrà essere allegata alla domanda ogni autocertificazione e/o documentazione necessaria al fine della valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi. Inoltre - ai fini della corretta collocazione in graduatoria - è utile indicare nella domanda il valore ISEE attestato nel 2018. Considerato che è in vigore la riforma ISEE, che prevede il rilascio differito dell’attestazione rispetto alla data in cui viene richiesta, i genitori sono invitati a recarsi in tempo utile presso i Centri di Assistenza Fiscale.

I giorni giovedì 19 e martedì 24 aprile le strutture educative rimarranno aperte dalle ore 16.30 alle ore 19.30 per consentire le visite alle famiglie; saranno presenti gli educatori che forniranno informazioni sull’organizzazione del servizio e sulle linee pedagogiche adottate.