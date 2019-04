Asili nido a Cascina, via alle iscrizioni: saranno solo online

Aprono con una novità le iscrizioni per l'anno educativo 2019/2020 ai nidi d'infanzia comunali 'L'aquilone' di San Frediano a Settimo e 'Il nido nell'albero' di Titignano. A partire a oggi, lunedì 15 aprile, infatti, e fino a lunedì 6 maggio, si possono iscrivere ai nidi i bambini di età compresa tra i 3 mesi (da compiere entro il 1 ottobre 2019) ed i 36 mesi (esclusi i nati entro il 31 dicembre 2016), e le iscrizioni saranno esclusivamente online, attraverso il nuovo 'portale online per iscrizioni asilo nido', raggiungibile dalla home page del sito internet del Comune.

Durante la fase di registrazione sarà necessario, tra l'altro, fornire un indirizzo email e una copia digitale di un documento di identità. Sarà poi il Comune ha verificare la richiesta e quindi inviare le credenziali di accesso, con le quali sarà poi possibile inviare la domanda di iscrizione, sia da pc, sia da smartphone. Ma i vantaggi non si fermano qui. Il portale, infatti, sulla base dei dati inseriti nelle domande di iscrizione, consente la formazione automatica delle graduatorie, riducendo così il margine di errore umano nei calcoli dei punteggi e garantendo maggiore trasparenza in tutta la procedura, perché tutto rimarrà tracciato. Restano ovviamente i controlli d'ufficio su quanto dichiarato in sede di iscrizione.

Per chi non ha la possibilità di accedere in autonomia al servizio di iscrizione online, il comune di Cascina mette a disposizione una postazione presso il front-office dei Servizi educativi e scolastici (in viale Comaschi, 116, al primo piano), con un addetto che aiuterà i genitori nella procedura di iscrizione il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il software per rendere operativo il nuovo portale è stato acquistato dall'Amministrazione comunale con una spesa di 20mila euro e in futuro il portale potrà anche gestire le domande per altri servizi alla persona: la mensa e il trasporto scolastico, il pacchetto scuola, i contributi all'affitto, le case popolari.

L'asilo nido 'L'aquilone' sarà aperto alle visite dei genitori martedì 30 aprile dalle ore 16:30 alle ore 19:30. L'asilo nido 'Il nido nell'albero' sarà aperto alle viste dei genitori sabato 27 aprile dalle ore 9 alle ore 12 e martedì 30 aprile dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Per informazioni si possono contattare i numeri di telefono 050719297 – 050719189 – 050719343 oppure inviare una email a infonidi@comune.cascina.pi.it.