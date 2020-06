Scuolabus comunale: le istruzioni per la domanda

La richiesta di attivazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Pisa è accessibile tramite questa pagina. L'accesso avviene tramite: CiTel, è possibile registrarsi online selezionando la voce 'registrati' o SPID (SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati). L'obiettivo è quello di semplificare la compilazione delle istanze online e di garantire al cittadino di avere sempre a disposizione lo storico delle proprie istanze inviate all'Amministrazione comunale.

Le novità

Si riportano di seguito le principali novità introdotte, seguendo l'iter della compilazione di una istanza standard:

- accesso alla pagina del servizio: viene mostrata una scheda che contiene tutte le informazioni necessarie per proseguire nelle compilazione e/o per chiedere informazioni e selezionando "le mie istanze" si può accedere a tutte le proprie richieste sia compilate parzialmente che già inviate

- accesso: consentito con credenziali CITel (Comune di Pisa), smartcard o SPID

- compilazione: avviene compilando schede successive, i dati del richiedente vengono precompilati, la scelta del componente familiare avviene direttamente accedendo all'anagrafe comunale, selezionando 'aggiungi figlio/a' e tali campi vengono precompilati, possibilità di visualizzare/stampare la domanda prima dell'invio

- invio: possibilità di inviare la domanda in un secondo momento accedendo alle 'mie richieste', all'invio dell'istanza si ottinene la ricevuta dal protocollo ufficiale del Comune di Pisa sia via e-mail che tramite accesso alle "mie richieste"

- accesso alle mie richieste: l'utente può verificare anche dopo anni le richieste inviate o non completate, avendo quindi un ambiente che raccoglie le istanze inviate e non, suddivise per tipologia di servizio/istanza

A chi rivolgersi per avere informazioni e presentare e seguire la pratica:

- email domanda.trasportoscolastico@comune.pisa.it

- Telefono: 050 910 739 / 717

- Fax: 0508669153

- responsabile Silvia De Cosmo U.O. Trasporto – Diritto allo studio, telefono 050 910 718, email s.decosmo@comune.pisa.it