Trasporto scolastico 2018/2019 a Pisa: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per coloro che intendono usufruire del servizio comunale di trasporto scolastico 2018/2019 a Pisa.

La modulistica è disponibile presso la Direzione Servizi Educativi - U.O. Benefici Scolastici Trasporto Scolastico, Via del Carmine 12 - 56125 Pisa, gli Uffici decentrati (ex circoscrizioni), oppure sono prelevabili per la stampa dal sito internet della Rete Civica Pisana all’indirizzo:

http://www.comune.pisa.it/it/ ufficio-scheda/2008/Trasporto- scolastico.html

Le domande potranno essere presentate entro il 15 giugno 2018 presso:

- Direzione Servizi Educativi - U.O. Benefici Scolastici Trasporto Scolastico, Via del Carmine 12 - 56125 Pisa (orario lunedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30;martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00;

- Uffici decentrati (ex circoscrizioni) in orario di ufficio;

- on-line presso lo Sportello Telematico del Cittadino "Citel" del Comune di Pisa e/o tramite istanza on line: www.comune.pisa.it→Comune→Aree Tematiche→Educazione e Scuola →Servizi on-line (è necessaria la credenziale di accesso);

- via P.E.C. a comune.pisa@postacert.toscana. it, con allegata la copia di un documento.

Inoltre ai fini dell’esenzione è indispensabile indicare nella domanda il valore ISEE attestato nel 2018. Considerato che l’attestazione ISEE viene rilasciata in modo differito rispetto alla data di richiesta, gli interessati sono invitati a recarsi in tempo utile ai centri di assistenza fiscale.

L’Ufficio Benefici Scolastici Trasporto Scolastico è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito: Pisa, Via del Carmine n.12 - tel. 050.910464 - e-mail: scuo-obb@comune.pisa.it