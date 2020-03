Società della Salute: riorganizzati anche i servizi amministrativi dei presidi territoriali

Da lunedì 23 marzo i servizi amministrativi dei presidi territoriali della Zona Pisana saranno accessibili esclusivamente per telefono e e-mail. E’ un’altra delle misure decise dalle autorità sanitarie per ridurre il contagio da Covid-19. Dall’inizio della prossima settimana, dunque, per prenotare visite e prelievi e per ogni altra pratica amministrativa ai presidi del comune di Pisa (Via Garibaldi, Via Cilea, Via Pardi e Marina di Pisa) a disposizione dei cittadini ci saranno due numeri di telefono - 050.959207 (da lunedi al sabato dalle 8 alle 12) e 050.954585 (dal lunedi al venerdì dalle 8 alle 12) - e una mail: amministrativopisa@uslnordovest.toscana.it)

Discorso simile per i presidi di Cascina, Vicopisano, Calci Crespina-Lorenzana e Fauglia. Anche in questo caso per i cittadini che vivono in questi comuni ci saranno due linee telefoniche (050.954737 e 050.954714 dal lunedi al sabato dalle 8 alle 12) e una mail (amministrativocascina@uslnordovest.toscana.it.) a disposizione. Per i presidi di San Giuliano Terme e Vecchiano, invece, è possibile chiamare allo 050.954851 (lunedì, mercoledì e venerdi dalle 8 alle 12) e allo 050.954751 (martedi, giovedi e sabato dalle 8 alle 12) oppure scrivere a amministrativovecchiano@uslnordovest.toscana.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pagamento delle prestazioni

Quattro le modalità possibili dall’inizio della prossima settimana: versamento su conto corrente bancario o su conto corrente postale, utilizzo delle macchinette riscuotitrici (quando presenti) e collegamento al portale della Regione Toscana. Cambio del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta. Si potrà fare inviando una mail a cambiomedico@uslnordovest.toscana.it (allegando la carta d’identità), ma anche utilizzare i totem PuntoSì presenti nelle strutture dell’Azienda Ausl Toscana Nord-Ovest oppure collegarsi a Open Toscana (https://servizi.toscana.it/salute) e scaricare l’App SmartSST della Regione Toscana.