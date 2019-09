Fare sesso o dedicarsi all'astinenza? I pro e i contro delle due scelte

L’argomento potrebbe risultare indifferente ai partner rodati da anni in una felice quotidianità di coppia e ai single impenitenti che comunque non si fanno mancare le gioie di un incontro occasionale. Ma per coloro che, per volontà propria o altrui, attraversano un periodo di astinenza sessuale, risulterà interessante conoscere l’esito di un sondaggio in materia.

Anzi, a rifletterci bene, tutti dovrebbero sentirsi coinvolti dall’argomento, perché tutti - chi più, chi meno - hanno attraversato un momento di digiuno privato delle soddisfazioni sessuali, ragione sufficiente per saperne di più sul tema senza snobbare gli inoperosi soggetti in 'stand by'. Per saperne di più sul tema, ‘Lelo’, brand leader a livello mondiale nel settore dei sex toys, ha lanciato un sondaggio realizzato da OnePoll che ha raccolto le risposte di 2mila volontari disposti a raccontare la loro esperienza, ed ecco cosa è emerso.

Quando la mancanza di sesso può essere davvero considerata un ‘periodo di astinenza’?

Dalle interviste condotte sul campione di americani, è emerso che 5 sono i mesi superati i quali si può parlare di astinenza che, in media, durerebbe circa 11 mesi (10 mesi per gli uomini, 12 per le donne). Un adulto si trova ad affrontare, sempre in media, 4 periodi di astinenza nell’arco della sua vita sessuale.

Astinenza sessuale, le cause

Per il 32% degli intervistati il motivo principale sono i problemi di coppia; per il 31% la mancanza di desiderio; il 25% ha dichiarato di aver attraversato un periodo di astinenza in concomitanza con problemi di salute, mentre per un altro 25% l’astinenza sessuale è legata a relazioni a (grande) distanza.

Astinenza sessuale, come si affronta?

Secondo il 46% degli intervistati, un rimedio per superare l’astinenza sessuale è la masturbazione, il 38% fa più esercizio fisico, il 31% si dedica al rimorchio online. C’è poi chi passa più tempo al lavoro (25%), chi (il 18%) ricorre alle telefonate a tarda notte a qualche ex… Il sondaggio ha rivelato anche che il 68% dei partecipanti si affida ai sex toy per mantenersi “in esercizio”.

Astinenza sessuale, i pro e i contro

Trascorrere un periodo privo di sesso ha i suoi vantaggi, stando all’esito del sondaggio in questione: il 27% degli intervistati si è ritrovato con una migliore conoscenza di se stesso, il 26% ha avuto modo di passare più tempo con i propri amici e cari, il 25% è riuscito a mettere da parte più soldi. Inoltre, il 15% ha ammesso di essere stato più felice durante un periodo di astinenza sessuale e quasi il 50% degli intervistati ha concordato sul fatto che può essere un’esperienza positiva. Quanto agli aspetti negativi, il 41% ha ammesso che la solitudine è il peggior effetto collaterale dell’astinenza sessuale, seguito dal 34% che ha sperimentato frustrazione e dal 29% che ha sofferto di maggiore noia e ansia. Tutte emozioni che, superato il periodo di stallo, alla fine permettono di dare maggior valore al sesso, quando tornerà come elemento immancabile della propria routine. Perché, prima o poi, tornerà: poco ma sicuro.