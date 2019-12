Asl Toscana nord ovest: modifiche agli orari del Cup di Pisa per le vaccinazioni

L'Azienda ASl Toscana nord ovest informa che il servizio prenotazione vaccini della Zona pisana (che si trova in galleria Gerace, tel. 050 954412) è sospeso a partire da domani, 24 dicembre 2019, fino al 1 gennaio 2020 compreso.

Per prenotare la vaccinazione dei bambini è comunque possibile chiamare i distretti della Zona pisana secondo il seguente orario:

Navacchio il lunedì, il martedì e il venerdì, dalle 10 alle 12:45 (tel. 050 954729);

Vecchiano il giovedì dalle 10 alle 12:45 (tel. 050 954753);

San Giuliano Terme il sabato dalle 10 alle 12:45 (tel. 050 954854).

Per prenotare visite medico sportive si può chiamare il numero di telefono 050 995995 dal lunedì al venerdì in orario 8-18.

Per tutti gli altri servizi il call center riprenderà giovedì 2 gennaio dalle ore 8.30.

L'Azienda USL Toscana nord ovest comunica inoltre che venerdì 27 dicembre saranno chiuse per l'intera giornata le sedi del distretto sanitario di Marina di Pisa e di San Marco.