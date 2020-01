Sosta a pagamento a Pontedera: come fare il rinnovo dell'abbonamento residenti

E' attiva la campagna per il rinnovo degli abbonamenti residenti per la sosta a Pontedera per l’anno 2020. E' partita dal 15 dicembre 2019 e si protrarrà fino al 11 gennaio 2020. A tutti i nuclei familiari residenti nelle aree interessate è stata inviata la comunicazione di rinnovo con allegata la carta dei servizi con il riepilogo delle condizioni che regolano la sosta a pagamento in città.

Anche per l’anno 2020 le tariffe sono rimaste invariate: 65 euro per l’abbonamento annuale prima auto, 212 euro per la seconda auto. L’abbonamento sarà abbinato ad un veicolo specifico e alla relativa targa, consentendo di parcheggiare negli stalli blu secondo le indicazioni e con le modalità previste dal regolamento comunale.

Per lo svolgimento delle pratiche o avere maggiori informazioni i cittadini possono recarsi presso gli uffici SIAT S.r.l. in Viale della Repubblica 16/b Pontedera tutte le mattine dal lunedì al sabato (compreso) dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Quest’anno è stata introdotta anche la possibilità di pagamento online: per evitare file gli abbonati già in possesso di un titolo in corso di validità possono rinnovare comodamente da casa.

Si potrà rinnovare l’abbonamento mediante la proceduta online visitando la specifica sezione del sito inserendo il proprio codice fiscale e la targa del veicolo. Una volta effettuato il pagamento online arriverà un SMS o una mail di conferma e l’abbonamento sarà nuovamente attivo. Dopo alcuni ritardi legati all’attivazione degli ambienti di pagamento da parte degli operatori, la procedura sarà pienamente operativa a partire dal 3 gennaio p.v.. La procedura online potrà essere utilizzata anche dalle altre categorie di abbonamenti mensili (dipendenti, commercianti, professionisti).

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare durante l’orario d’ufficio al numero 0587/59018 oppure inviare una mail a siat@siatpontedera.it.