Spesa a domicilio per le categorie più fragili: il servizio a Calcinaia e Vicopisano

Numerosi i Comuni che in questo periodo di emergenza Coronavirus stanno organizzando il servizio di consegna a domicilio di farmaci e spesa alimentare per andare incontro alle persone più fragili.

Da oggi a Vicopisano il servizio a domicilio, promosso dall'amministrazione comunale e dall'assessore alle Politiche Sociali Valentina Bertini, con il prezioso e fondamentale supporto di Misericordia di Vicopisano, Croce Rossa San Giovanni alla Vena e Croce Rossa Italiana di Uliveto Terme, si rafforza. E' infatti dedicato a tutti i cittadini, di ogni età, soli, immunodepressi e con patologie croniche.



I recapiti da contattare:

- Croce Rossa San Giovanni: 331/1566669 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00);

- Misericordia di Vicopisano: 342/6812227 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00);

- Croce Rossa Uliveto Terme: 050/788222 dalle 8.00 alle 20.00.

Servizio presente anche a Calcinaia dove il Comune e la Protezione Civile hanno infatti attivato a partire da oggi, mercoledì 18 marzo, un servizio di spesa a domicilio rivolto a persone che hanno problemi a fare la spesa e non possono contare sull’aiuto di familiari o parenti.

La spesa settimanale sarà garantita a anziani soli, persone fragili, persone immunodepresse o in quarantena, e riguarderà principalmente l’acquisto di beni di prima necessità non deperibili e di farmaci. Per i prodotti deperibili l'invito è quello di contattare direttamente i commercianti di Calcinaia e Fornacette che effettuano servizio di consegna a domicilio anche quotidiano.

Per le persone sopra indicate sarà possibile prenotare la propria spesa contattando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 uno di questi numeri: tel. 0587 265467 e cell. 334 6867152.

La spesa sarà consegnata il giorno successivo all’ordine e la consegna avverrà seguendo tutte le norme igieniche previste dalle disposizioni vigenti.

