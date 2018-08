Al mare con 'Fido': le spiagge attrezzate sul litorale toscano

Per parecchio tempo le spiagge ed il mare sono stati località 'off-limits' per i cani. L'Italia, come spesso accade in altri campi, anche in fatto di stabilimenti balneari 'dog' e 'pet-friendly' è arrivata in ritardo rispetto ad altre nazioni, ma faticosamente e lentamente sta tentando di colmare il ritardo. Negli ultimi anni sono state inaugurate molte strutture adibite ad ospitare, oltre che gli esseri umani, anche gli amici a quattro zampe. Anche la Toscana è stata interessata da questa evoluzione, utile soprattutto per tutte quelle persone che durante le loro ferie ed i momenti di relax non vogliono, o non possono, lasciare soli i loro migliori amici. Ecco una lista di alcune località attrezzate.

1. 'Tirreno 2000'

A Calambrone, fra le dune costiere del Parco Regionale di S.Rossore-Migliarino e Massaciuccoli, dal 2012 la spiaggia 'Tirreno 2000' si impegna a fornire ospitalità a tutti gli amici a quattro zampe pensando al loro benessere e comfort sotto il sole. Gli ospiti a quattro zampe sono ammessi gratuitamente: sono consentiti fino a due cani di taglia media per ogni ombrellone, e possono accedere animali di tutte le taglie. Lo stabilimento ha un percorso riservato per consentire un facile accesso al mare, con ampie zone d'ombra, la doccia e gli abbeveratoi. La zona dedicata ai cani ospita circa 70 ombrelloni di 2,20 m di diametro e distanziati di 3 m l'uno dall'altro. Ai possessori di animali è richiesto di portare il libretto delle vaccinazioni del cane, museruola (obbligatoria come da regolamento regionale) e guinzaglio.

Il vostro amico a quattro zampe potrà avere accesso al guinzaglio a tutte le aree della struttura e lungo la battigia del mare. Lo chalet è dotato di spogliatoi, docce calde e fredde. E' consigliata la prenotazione via telefono o mail: 3391114681; luciapagina@gmail.com.