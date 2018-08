Estate 2018: le spiagge per nudisti della Toscana

Nido dell'Aquila - San Vincenzo (LI)

Il naturismo in Toscana nel Parco Naturale di Rimigliano viene praticato sin dagli anni '70 in un tratto di spiaggia libera, meglio noto come Nido dell'Aquila, a pochi chilometri da San Vincenzo (LI).

Il Comune di San Vincenzo ha ufficialmente destinato questo tratto di spiaggia alla pratica naturista.

Raggiungerla è semplicissimo: basta percorrere in direzione sud la Strada della Principessa e, dopo circa 5 chilometri, è possibile parcheggiare nei pressi di due case diroccate e seguire il sentiero a piedi fino al mare.