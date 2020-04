Questura: proroga chiusura temporanea degli Uffici Immigrazione

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa e gli sportelli dei Commissariati

di Pontedera e Volterra, rimarranno chiusi al pubblico sino al 14 aprile 2020. E' quantgo comunica la stessa Questura di Pisa al fine di dare esecuzione alle misure straordinarie introdotte in merito all’emergenza Coronavirus. "Nell’ottica di non creare disservizi per l’utenza - scrive la Questura - è stato concordato con Poste Italiane S.P.A. di procedere ad un ulteriore rinvio di 10 settimane delle convocazioni fissate in agenda".