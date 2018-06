Estate sul litorale: i sei stabilimenti balneari dove andare per un divertimento assicurato

Il litorale pisano rappresenta lo sbocco della città di Pisa verso il mare. E’ un luogo ricco di strutture turistiche e stabillimenti balneari adatti ad accogliere le persone che scelgono questa zona per rilassarsi e staccare dal frenetico vivere quotidiano. Ogni stabilimento ha ovviamente le sue peculiarità: c'è lo stabilimento che offre varie attività di animazione in spiaggia, quello con ampie aree gioco dedicate ai più piccoli e quello con la jacuzzi sulla terrazza.

Non tutti amano infatti il mare allo stesso modo. Se c’è chi riesce a stare per ore steso al sole, muovendosi il minimo indispensabile per distribuire l’abbronzatura su entrambi i lati del corpo, c’è anche chi trova la spiaggia noiosa. Sono quelli che hanno bisogno sempre di qualcosa da fare: una partita a racchettoni, una passeggiata sul bagnasciuga, un torneo di beach volley. Tutto, pur di non restare sdraiati. Ecco dunque sei bagni del litorale che offrono le migliori opportunità di svago e divertimento.