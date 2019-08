I supermercati aperti a Pisa e dintorni a Ferragosto

Un acquisto dell'ultimo minuto per il pranzo o la cena in famiglia o con gli amici durante le feste è sempre un'eventualità, ecco quindi i supermercati aperti per il 15 agosto, Ferragosto, nella zona pisana.

- Esselunga chiusa.

- Carrefour in via Fabbricone Pontecorvo 3 a Ghezzano-San Giuliano Terme: aperto dalle 7.30 alle 3.

- Coop:

in Largo Betti 2 a Marina di Pisa aperto dalle 8 alle 13.30 e dalle 17 alle 20;

in Via Pisorno 58 a Tirrenia aperto dall 8 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.

chiusi tutti gli altri punti vendita

- Lidl:

in via Lorenzo il Magnifico 10 Ghezzano-San Giuliano Terme: aperto dalle 8 alle 21.30.

in via Aurelia Nord 4 a Pisa aperto dalle 8 alle 22.

Notizia in aggiornamento