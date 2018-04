I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta nel pisano

Un acquisto dell'ultimo minuto per il pranzo o la cena in famiglia o con gli amici durante le feste è sempre un'eventualità, ecco quindi i supermercati aperti per Pasqua e Pasquetta nella zona pisana. Per Pasqua, il primo aprile, tutti i punti vendita resteranno chiusi, mentre per il 2 aprile ci sono varie possibilità. Si segnala inoltre che è stato proclamato lo sciopero da parte dei sindacati contrari alle aperture festive, potrebbero quindi verificarsi delle variazioni su quanto stabilito.

Esselunga:

- in via Cisanello a Pisa, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 9 alle 20.

Panorama:

- in via Pascoli a Pisa, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 9 alle 20.30;

- in viale delle Cascine a Pisa, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 9 alle 20;

- in via di Ruggero a Cisanello Pisa, chiuso a Pasqua, lunedi aperto dalle 8 alle 20.30;

- in p.zza Kolbe a Fornacette Calcinaia, chiuso a Pasqua, lunedi aperto dalle 9 alle 20;

- in via dell'Indipendenza a Pontedera, chiuso a Pasqua, lunedi aperto dalle 8.30 alle 20.30.

Carrefour:

- in via Fabbricone Pontecorvo a Ghezzano San Giuliano Terme, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 7.30 alle 24.

Eurospin:

- in via Da Morrona a Pisa, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8 alle 13;

- in via del Chiassatello a Pisa, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8 alle 13;

- in via Che Guevara a Pontasserchio, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8 alle 13;

- in via Toscoromagnola 197 a Pontedera, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.

Conad:

- in via Toscoromagnola a Cascina, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8.30 alle 20;

- in via Vincenzo Bellini a Castelfranco di Sotto, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8 alle 13;

- in via S. Basilicata a Montopoli, chiuso a Pasqua, lunedì aperto dalle 8 alle 13.

Coop: non effettua aperture straordinarie