I supermercati aperti il 2 giugno a Pisa e dintorni

Un acquisto dell'ultimo minuto per il pranzo o la cena in famiglia o con gli amici durante le feste è sempre un'eventualità, ecco quindi i supermercati aperti per il 2 giugno, Festa della repubblica, nella zona pisana.

- Esselunga in via Venezia Giulia 10: aperto dalle 9 alle 20.

- Carrefour in via Fabbricone Pontecorvo 3 a Ghezzano-San Giuliano Terme: aperto dalle 7.30 alle 24.

- Pam:

in via delle Cascine 1 aperto dalle 9 alle 20;

in via Pascoli 8 aperto dalle 8.30 alle 20.30;

in via San Lorenzo 77: aperto dalle 9 alle 22;

in Piazza Kolbe 2-15 a Fornacette aperto dalle 8.00 alle 20.00;

in via dell'Indipendenza a Pontedera: aperto dalle 9 alle 21.

- Eurospin:

in via da Morrona 6 aperto dalle 8 alle 13.30;

in via del Chiassatello 28 aperto dalle 8.30 alle 13.30;

in via Che Guevara 147 a Pontasserchio aperto dalle 8.30 alle 13;

in via Toscoromagnola 2016 a Navacchio: chiuso;

in via Lungomonte Pisano 39 a Calci: aperto dalle 8.30 alle 13.

- Coop chiusa.

- Lidl in via Lorenzo il Magnifico 10 Ghezzano-San Giuliano Terme: aperto dalle 8.30 alle 21.