Ferragosto: i supermercati aperti a Pisa

Per chi trascorrerà la settimana di Ferragosto in città o magari per i turisti che saranno presenti all'ombra della Torre o sul litorale ci sarà la possibilità di una spesa dell'ultimo minuto, magari per acquistare qualcosa da mangiare in spiaggia oppure all'aria aperta se decideremo di trascorrere la giornata in giro per la Toscana. QUI UNA GUIDA PER UNA GITA FUORI PORTA A FERRAGOSTO.

Certo, la maggior parte dei supermercati e centri commerciali resteranno chiusi, ma per chi avrà necessità ci sarà comunque la possibilità di 'rifocillarsi'.

Ecco i punti vendita aperti a Pisa il 15 agosto:

Coop Tirrenia (Via Pisorno 58): aperto dalle 8.30 alle 13.30

Coop Marina di Pisa (Largo Betti 2): aperto dalle 8.30 alle 13.30

Pam via delle Cascine: aperto dalle 9 alle 20