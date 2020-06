Centri autorizzati assistenza fiscale (Caaf) e Caf: indirizzi delle sedi in città

In Italia, i Centri di assistenza fiscale (Caf) e i Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) sono organizzazioni costituite generalmente in Spa, ai quali i datori di lavoro e i lavoratori si rivolgono per ottenere assistenza fiscale (generalmente per la dichiarazione dei redditi). I servizi più significativi svolti attualmente dai Caf sono la compilazione del modello 730, delle dichiarazioni fiscali di ogni genere, del modello RED, del modello ISEE, del modello ISEU, per concludersi con la trasmissione telematica dei modelli compilati, o precompilati dai contribuenti, attraverso il canale ENTRATEL. Con tali adempimenti, il Caf attraverso il suo Raf (responsabile assistenza fiscale) si sostituisce al contribuente nella responsabilità di compilazione e trasmissione telematica.

I Caf e i Caaf a Pisa

Caaf Cgil Toscana, viale Bonaini 69, telefono 050 501022 oppure via Frascani 24

Caaf Cisl, via Vespucci 5, telefono 050 581001

Caf Pisa, via Catalanki 31, telefono 050 5205494

Caaf Uil, via Cisanello 145, telefono 050 25000

Acli Service Pisa, via Francesco da Buti 20, telefono 050 913120

50&Più, via Chiassatello 67, telefono 050 25196

Confartigianato, via Matteucci 36, telefono 050 7213953