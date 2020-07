L'imposta comunale sulla pubblicità: le tariffe

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) è l'imposta da versare al Comune nel cui territorio vengono diffusi messaggi pubblicitari, in forma visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili (artt. 1 e 5 del D. L.vo 507/93). L'imposta è dovuta da chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo pubblicitario oppure da chi produce la merce o fornisce i servizi pubblicizzati (art. 6, D.L.vo. 507/93).

Pubblicità a Pisa

L'ente incaricato di incassare l'imposta nel Comune di Pisa è la Società delle Entrate di Pisa, sul cui sito è disponibile la modulistica da compilare per presentare la domanda di affissione della pubblicità. L'inoltro all'Ufficio delle dichiarazioni, una volta opportunamente compilati e sottoscritti la relativa modulistica, può essere curato attraverso i seguenti canali:



- con PEC del dichiarante all'indirizzo pubblicita.sepi.pisa@legalmail.it

- allo sportello durante gli orari di apertura

- per posta cartacea (meglio se raccomandata R/R)

- per fax allo 050 820850



In questi ultimi due casi allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Queste sono le tariffe deliberate nel 2019 e valide anche nel 2020: