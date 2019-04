Tari, in distribuzione gli avvisi di pagamento: c'è tempo fino al 10 maggio

Sono in distribuzione a Pisa gli avvisi di pagamento della Tari riferiti al primo semestre del 2019, con pagamento in un’unica soluzione con scadenza 10 maggio 2019. Per il pagamento deve essere utilizzato il modello F24.

L’azienda Sepi spa, società strumentale del Comune di Pisa addetta alla riscossione, informa che per coloro che hanno conferito rifiuti presso le stazioni ecologiche nel corso del 2018, è stato applicato quanto previsto dal sistema premiante Ecobonus, “con la decurtazione dell'eventuale importo dell'Ecobonus a credito del totale dovuto”.

Per informazioni e chiarimenti è attivo il numero Verde 800.432.073 - fax 050/820850, oppure contatti on line www.sepi-pisa.it/it/contact PEC: tributi.pisa.sepi@legalmail.it

È possibile rivolgersi anche agli sportelli informativi di Sepi di via Cesare Battisti 53 (terzo piano) nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (orario 08:30-12:30) e martedì e giovedì (orario 14:15-15:45). Dal 2 al 10 maggio l'ufficio osserverà orario straordinario tutti i giorni (escluso il sabato) dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:15 alle 15:45.