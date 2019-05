Su il sipario: i teatri a Pisa

Il teatro è un luogo di grande fascino e ricco di cultura. Un palcoscenico dove l'uomo, attraverso spettacoli e performance, artistiche riesce a esprimere la propria anima e i propri sentimenti. Nella nostra città ve ne sono diversi, scopriamoli insieme!

Un po' di storia

Il teatro nasce nell'Antica Grecia, intorno al 5° secolo a.C. La forma d'arte più alta e importante dell'epoca era la tragedia, che riprendeva le tematiche dai miti e dai racconti eroici. Accanto alle tragedie vi erano le commedie, ossia spettacoli divertenti e leggeri in cui si prendevano di mira principalmente i personaggi politici del tempo.

4 buoni motivi per andare a teatro

Andare a teatro è una buona abitudine, ma per chi non è appassionato ecco alcuni buoni motivi per avvicinarsi a questa antica arte.

1) Lo spettacolo

Il primo motivo che ci deve spingere ad andare a teatro risiede proprio nello spettacolo, o performance artistica, che crea un’atmosfera magica e una vera e propria alchimia fra spettatore e attore.

2) L'opera

Accanto allo spettacolo in sé vi è la curiosità dello spettatore di fronte all’opera, ossia al testo scritto; riuscire a capire la trama, gli intrighi e come si concluderà la narrazione.

3) Gli attori

Un'altra buona ragione per andare a teatro sono gli attori, che interagiscono con gli spettatori coinvolgendoli e rendendoli partecipi della performance.

4) Il teatro è vero

A teatro gli attori sono lì davanti a noi, non ci sono effetti speciali ed è tutto reale.

Il costo

Spesso si è portati a pensare che il teatro sia un luogo inaccessibile a causa dei costi elevati. Niente di più sbagliato, perché vi sono tantissimi spettacoli differenti con costi diversi, anche a prezzi moderati per permettere l’ingresso davvero a tutti.