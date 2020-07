Abbonamento annuale ai mezzi pubblici: le agevolazioni e le esenzioni

La compagnia CTT Nord serve, tra gli altri, anche il bacino del Comune di Pisa. Ecco tutte le tariffe e le agevolazioni per i viaggiatori che intendono sottoscrivere un abbonamento annuale.

Tariffe ISEE

Gli abbonamenti ISEE saranno riservati a coloro che posseggono un reddito familiare ISEE inferiore ad € 36.151,98 annui e che siano residenti in Toscana. Per usufruire delle agevolazioni ISEE sarà necessario ottenere il Tagliando ISEE TPL scaricabile dal sito della Regione Toscana. Questa agevolazione sarà nuovamente disponibile nel 2021 (per l'anno corrente i termini sono scaduti lo scorso 30 giugno).

Gli abbonamenti ISEE saranno vendibili esclusivamente alle biglietterie aziendali (e quindi non dalle rivendite convenzionate), oltre che, per la sola bigliettazione elettronica, con la modalità self service (online e emettitrici automatiche) previa abilitazione del profilo ISEE sulla CARTA MOBILE. Durante le operazioni di verifica, ai possessori di abbonamenti ridotti ISEE, sarà richiesto di mostrare sia il proprio titolo di viaggio sia il tagliando ISEE TPL per non incorrere in una sanzione.

Per informazioni: telefono800 570530; email numeroverdetpl@regione.toscana.it

Abbonamento annuale

Tariffe agevolate stabilite dalla Regione Toscana

I cittadini residenti nel territorio della regione Toscana che appartengono ad una delle sottoindicate categorie, hanno diritto al rilascio di una tessera valida per l’acquisto di biglietti e abbonamenti a tariffa agevolata.Ne hanno diritto:

a) invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore o uguale al 67%;

b) invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;

c) soggetti privi della vista o sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della L. 2 aprile 1968 n. 482;

d) persone disabili riconosciute in situazione di gravità, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 3 febbraio 1992 n. 104;

e) invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968 n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988 n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla L. 11 ottobre 1990 n. 289;

f) mutilati o invalidi di guerra;

g) Cavalieri di Vittorio Veneto, titolari del diploma d’onore al combattente istituito con legge 16 marzo 1983, n. 75 (Concessione di un diploma d’onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d’Italia 1943- 1945); decorati al valor militare; perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti;

h) Cittadini di età superiore ai sessantacinque anni:

1. se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati, percettori di un reddito annuo personale ai fini IRPEF non superiore all’importo della pensione minima INPS maggiorata ai sensi della Legge 15 aprile 1985, n.140 e successive modificazioni;

2. se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite, ovvero se il reddito del richiedente superi quello indicato al punto 1) ma il reddito di coppia non superi il doppio del medesimo limite.

Abbonamento studenti

Per gli studenti

Documenti necessari per la richiesta del tesserino di riconoscimento:

- 1 Fototessera

- Documento di identità di chi viaggia

- Fotocopia del documento di identità di un genitore (se il titolare dell'abbonamento è minorenne)

- 6 €



Per gli studenti universitari

Documenti necessari per la richiesta del tesserino di riconoscimento per gli studenti dell'Università di Pisa:

- 1 Fototessera

- Fotocopia del documento di identità

- Fotocopia del certificato di iscrizione (scaricabile anche dal Portale Alice) o equivalente autocertificazione ex DPR 445/2000

- Fotocopia prima pagina del libretto universitario

- 6 €

Agevolazioni per dipendenti comunali, Unipi, Sant'Anna, Normale

A seguito di apposita intesa con l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola Superiore S. Anna e con il Comune di Pisa, i lavoratori dipendenti dei suddetti enti, hanno facoltà di acquistare l’abbonamento annuale alle seguenti condizioni:



A) Abbonamento annuo intera rete urbana di Pisa ISEE: Tariffa € 60,00;

B) Abbonamento annuo intera rete urbana di Pisa Ordinario: Tariffa € 110,00

C) Abbonamento annuo ISEE per una tratta extraurbana: Tariffe:

fino a 10 km: € 85,00

fino a 20 km: € 166,00

fino a 30 km: € 266,00

fino a 40 km: € 327,00

fino a 50 km: € 361,00

D) Abbonamento annuo Ordinario per una tratta extraurbana: Tariffe:

fino a 10 km: € 142,00

fino a 20 km: € 242,00

fino a 30 km: € 356,00

fino a 40 km: € 430,00

fino a 50 km: € 476,00



L'abbonamento intera rete urbana è acquistabile sul supporto Carta Mobile attivando il profilo dedicato ai dipendenti universitari ISEE o dipendenti comunali ISEE che resterà attivo fino al 31 Marzo dell'anno successivo. Attivare Carta Mobile avrà un costo di 6,00€ ed è necessario richiederla presso la Biglietteria Sesta Porta, presentando la seguente documentazione:

- una propria fotografia formato tessera,

- un documento di identità,

- la dichiarazione in originale del proprio datore di lavoro attestante il fatto di esserne alle dipendenze

- il tagliando ISEE Tpl scaricabile dal sito della Regione Toscana

Per rinnovare il profilo e continuare ad accedere alle tariffe scontate, basterà riproporre la documentazione necessaria presso la Biglietteria Sesta Porta. Il lavoratore che sia già in possesso di Carta Mobile, la esibisce unitamente alla dichiarazione in originale del proprio datore di lavoro attestante il fatto di esserne alle dipendenze. Non sono valide le tessere agevolate ex L.R.100/98 e le tessere Pegaso.