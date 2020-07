L'auto condivisa o car sharing (dall'inglese auto condivisa o condivisione dell'automobile) è un servizio di mobilità urbana che permette agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato. Questo servizio viene utilizzato all'interno di politiche di mobilità sostenibile, per favorire il passaggio dal possesso del mezzo all'uso dello stesso (cioè all'accesso al servizio di mobilità), in modo da consentire di rinunciare all'automobile privata ma non alla flessibilità delle proprie esigenze di mobilità. L'auto, in questo modo, passa dall'ambito dei beni di consumo a quello dei servizi, sostituendo l'accesso al possesso.

Il car sharing a Pisa

In città questo tipo di servizio, a differenza delle metropoli e dei grandi centri urbani nazionali e internazionali, non ha attecchito. Le piccole dimensioni e la facilità di potersi muovere con mezzi a due ruote non rendono questo tipo di servizio molto richiesto.