'Ciclopi', il bike-sharing di Pisa: tutte le informazioni utili

'Ciclopi', il servizio di bike-sharing di Pisa, si è sviluppato negli anni fino a contare mille viaggi al giorno. Il servizio si è dotato di un sistema, accessibile anche via app, capace di indicare in tempo reale quanti mezzi siano non utilizzati e quanti posti liberi per riporre la bici siano disponibili nelle stazioni. Gli stalli monitorati sono 25 e altri 13 sono in via di allestimento.

Come dislocazione è coperta gran parte della città. Questo l'elenco:



1. Aeroporto: piazzale D'Ascanio

2. Stazione: piazza della Stazione

3. Comune-Palazzo Blu: via Toselli

4. Teatro-Tribunale: via Palestro

5. Borgo Stretto: via Oberdan

6. Polo Marzotto: largo Pontecorvo

7. Duomo: piazza Manin

8. Pietrasantina: via San Jacopo

9. Paparelli: via Paparelli

10. Pratale: via di Pratale

11. Ospedale Cisanello: via Pietro Trivella

12. Biblioteca Sms: largo Tibet

13. Vittorio Emanuele: piazza Vittorio Emanuele II

14. Palacongressi: via Matteotti

15. Porta a Lucca: via Bianchi

16. Solferino: piazza Solferino

17. San Rossore Fs: via Andrea Pisano

18. Guerrazzi: piazza Guerrazzi

19. Livornese: via Chiassatello

20. Cavalieri: via Consoli del Mare

21. Martiri Libertà: piazza Martiri della Libertà

22. Galleria Gerace: via Carlo Matteucci (attualmente non in funzione)

23. C. Marchesi: via M. Valgimigli

24. CNR-Praticelli: via G. Moruzzi

25 Sesta Porta: via Cesare Battisti 53

Costi

Ciclopi è sempre gratuito per tutte le corse di durata inferiore ai 30 minuti, anche più volte al giorno. Se l'utilizzo supera i 30 minuti consecutivi, sarà applicata la tariffazione relativa alla propria formula di abbonamento, scalando l'importo dal credito presente sulla tessera.





Ciclopi mette poi a disposizione 4 formule di abbonamento per rispondere a tutte le esigenze di spostamento e utilizzo del servizio.



Annuale Costo: 35 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 5 € - Acquistabile online e presso l'ufficio autorizzato Annuale Studenti Costo: 25 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 5 € - Acquistabile esclusivamente presso l'ufficio autorizzato previa presentazione di titolo che ne certifichi lo status di studente Settimanale Costo: 10 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 2 € - Attualmente acquistabile esclusivamente presso l'ufficio autorizzato Giornaliero Costo: 5 € comprensivi di prima ricarica obbligatoria del valore di 1 € - Attualmente acquistabile esclusivamente presso l'ufficio autorizzato

Alla scadenza dell'abbonamento, il credito residuo non sarà rimborsato, ma sarà riconosciuto in caso di rinnovo del contratto entro 30 giorni dalla data di scadenza. Qualora il rinnovo avvenisse trascorsi i 30 giorni, l'utente dovrà effettuare nuovamente la ricarica obbligatoria.

Gli abbonamenti sono acquistabili presso:

Infopoint piazza del Duomo 7 (di fronte alla cattedrale)

La galleria del disco, via San Francesco 96

Solferino Tabacchi, piazza Solferino 11

E' infine possibile usufruire di tutti i servizi ed abbonarsi tramite sito ed app. Questa è disponibile su iOs e Android, dal nome 'Pisa Bikesharing'. Si trova anche cercando 'Ciclopi'.