Trasporti urbani/extraurbani: tutto quello che c'è da sapere sui mezzi pubblici

Per muoversi sul territorio comunale di Pisa e nelle zone limitrofe il punto di riferimento dei mezzi pubblici è CTT Nord. La compagnia di trasporti mette a disposizione linee urbane ed extraurbane di mezzi pubblici che servono l'intera provincia. Sul sito dell'azienda torverete tutte le informazioni dettagliate.

Il servizio extraurbano

Il biglietto di corsa semplice è valido per percorsi di lunghezza non superiore al chilometraggio riportato sul tagliando. La tariffa del biglietto è riferita alla distanza chilometrica indicata sul relativo tagliando, pertanto le tariffe non possono essere composte utilizzando più biglietti di diverso importo. Deve essere convalidato all’inizio della prima corsa sulle apposite macchine esistenti in vettura.

L'abbonamento mensile essere utilizzato esclusivamente per viaggiare sulla tratta indicata sulla relativa tessera di riconoscimento. E' valido dal primo all'ultimo giorno del mese solare da indicare nell'apposito spazio del tagliando. Dà diritto ad un numero illimitato di corse nel periodo di validità. Deve essere convalidato al primo utilizzo sulle apposite macchine esistenti in vettura. E' personale, non cedibile e deve essere utilizzato unitamente a valida tessera di riconoscimento rilasciata dai nostri uffici. Il numero della tessera di riconoscimento deve essere indicato nell’apposito spazio del tagliando di abbonamento. Per l’ottenimento della tessera di riconoscimento è necessario presentarsi, con un valido documento d’identità, presso le biglietterie del gruppo CPT con una foto formato tessera. Il costo della tessera di riconoscimento è di € 6,00 e la validità è di 3 anni.

L'abbonamento trimestrale può essere utilizzato esclusivamente per viaggiare sulla tratta indicata sulla relativa tessera di riconoscimento. E' valido dal primo giorno del mese di acquisto fino all'ultimo giorno del terzo mese solare da indicare nell'apposito spazio del tagliando. Dà diritto ad un numero illimitato di corse nel periodo di validità. Deve essere convalidato al primo utilizzo sulle apposite macchine esistenti in vettura. E' personale, non cedibile e deve essere utilizzato unitamente a valida tessera di riconoscimento rilasciata dai nostri uffici.

L'abbonamento annuale può essere utilizzato esclusivamente per viaggiare sulla tratta indicata sulla relativa tessera di riconoscimento. E' valido 12 mesi dal primo giorno del mese di acquisto: la scadenza è da indicare nell'apposito spazio del tagliando. Dà diritto ad un numero illimitato di corse nel periodo di validità. Deve essere convalidato al primo utilizzo sulle apposite macchine esistenti in vettura. E' personale, non cedibile e deve essere utilizzato unitamente a valida tessera di riconoscimento rilasciata dai nostri uffici.

