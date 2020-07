Servizio taxi a Pisa: i riferimenti utili

La la normativa statale di riferimento per i servizi di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale è la Legge 15/01/1992 n. 21. In tale legge il servizio di taxi è definito autoservizio pubblico non di linea, vale a dire servizi "che provvedono al trasporto collettivo e individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta".

La città di Pisa e il suo territorio comunale sono serviti da una compagnia di radiotaxi: Co.Ta.Pi. (tel. 050 541600). Chiamata Taxi postazione presso Stazione Ferroviaria Pisa Centrale tel.050 41252. Tariffe predeterminate in vigore dal 01/01/2016:

