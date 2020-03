Sepi, uffici chiusi fino al 3 aprile

In attuazione del DPCM 22 marzo 2020 relativo all'emergenza Covid-19, la sede di Sepi Spa, presso la Sesta Porta, resterà chiusa dal 26 marzo al 3 aprile 2020, garantendo la continuità delle proprie attività attraverso il servizio di smart-working.

Per far fronte alle esigenze dell'utenza, Sepi ha attivato un servizio di sportello virtuale; per contattare gli uffici, è necessario telefonare al numero verde 800432073, che, in base alla competenza, provvederà a inoltrare le chiamate ai servizi interessati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restano comunque attivi tutti i canali di comunicazione online, quali: posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo sepi-pisa@ legalmail.it, e la piattaforma web 'Infotributi'. Per informazioni: www.sepi-pisa.it.