Multe: le tabaccherie a Pisa in cui è possibile pagare

Il cittadino che ha ricevuto un avviso di accertamento di violazione al Codice della Strada (copia di colore rosa lasciata sul parabrezza del veicolo) può pagare la sanzione indicata, entro 5 giorni dall'accertamento, secondo le seguenti modalità:

- presso un qualsiasi Ufficio Postale:

- mediante versamento su c/c postale n. 1039549264,

- IBAN IT05G0760114000001039549264,

intestato a Comune di Pisa. Sulla ricevuta devono essere indicati:

- nominativo del proprietario del veicolo

- numero e data dell'avviso di violazione

- targa del veicolo

Oppure presso le tabaccherie cittadine convenzionate che espongono il marchio T-SERVE

Il pagamento effettuato entro 5 giorni dall'accertamento (data riportata sull'avviso di violazione) dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione (sull'avviso di violazione sono riportati sia l'importo intero sia quello ridotto). Il pagamento effettuato dopo 5 giorni dall'accertamento sarà comunque considerato valido ed estinguerà la sanzione, purché avvenga per intero (viene perso il diritto alla riduzione del 30%) e prima che sia dato avvio alla procedura di notifica del verbale all'indirizzo di residenza dell'obbligato in solido (intestatario del veicolo).

Se il trasgressore non provvede al pagamento della sanzione indicata nell'avviso di violazione, all'obbligato in solido sarà notificato, entro 90 giorni dalla data di accertamento, un verbale di accertamento della violazione maggiorato delle spese di notifica, da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica con le medesime le modalità previste per il pagamento dell'avviso di violazione. Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di notifica dà diritto alla riduzione dell'importo della sanzione pari al 30%. Se il verbale di accertamento della violazione non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.

Il cittadino che ha ricevuto un verbale di contestazione immediata (direttamente su strada dalle mani dell'agente accertatore) per violazione di una norma del Codice della Strada può pagare la sanzione indicata, secondo le modalità previste per il pagamento dell'avviso di violazione, entro 60 giorni dalla data di contestazione (che vale come notifica). Anche in questo caso, il pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data di contestazione dà diritto alla riduzione del 30% dell'importo della sanzione. Se il verbale di contestazione immediata non viene pagato nel termine previsto, l'intero importo, raddoppiato e maggiorato delle spese, verrà iscritto a ruolo e il cittadino riceverà, entro 5 anni, la relativa cartella esattoriale.

Le tabaccherie convenzionate

Sul sito di Sepi si può trovare l'elenco completo delle tabaccherie nelle quali è possibile pagare le multe:

- A.B.C. srl ABC Unipol Via Matteucci, 83/85 Pisa

- ACI - PISA Via Cisanello, 163 Pisa

- Adami MassimoTabaccheria Via O. Brogiotti, 10 Calci

- Acerbi Ivan Tabaccheria Via Garibaldi, 87 Pisa

- Alzapiedi MatteoTabaccheria Via Cavour, 3 Pisa

- Appolloni MatteoTabaccheria Via Palestro, 8 Pisa

- Baccan SoniaTabaccheria Via Tosco Romagnola, 1442 Cascina

- Bacci PaoloTabaccheria Piazza Dante 7 Pisa

- Baglini Antonio Tabaccheria Via G. B. Barsuglia, 201 Vecchiano

- Bandini Giovanni Tabaccheria Piazza Italia, 8 San Giuliano Terme

- Baronti Rosandra Delegazione ACI Via Leopardi, 21 Castelfranco di Sotto

- Bertolutti Antonietta Delegazione ACI Via Che Guevara, 2 San Giuliano Terme

- Bologni Simona Tabaccheria Via Amedeo, 83 Nodica / Vecchiano

- ABC di Buono Antonino & C. SAS Delegazione ACI Piazza G. Matteotti, 29 Santa Croce sull’Arno

- Buono Simona & C. SAS Delegazione ACI Via Nazario Sauro, 67 Ponsacco

- Catola Roberto Tabaccheria Via Garibaldi, 201 Pisa

- Cavallaro Stefania Tabaccheria Via C. Studiati, 21 Pisa

- Cerqua Massimiliano Tabaccheria Piazza Mazzini, 12 Migliarino / Vecchiano

- Cerretini Enrico Tabaccheria Corso Matteotti, 45 Pontedera

- Cocci Paolo Tabaccheria Galleria Gerace, 21 Pisa

- Conti Anna Tabaccheria Piazza Vittorio Emanuele II, 42 Bientina

- Corica Umberto Tabaccheria Via Tosco Romagnola, 2573 Titignano / Cascina

- D’Alvano Concettina Tabaccheria Via G. Guelfi, 87 Casciavola / Cascina

- De Lisa Rita Tabaccheria Via Tosco Romagnola, 1702 Casciavola / Cascina

- Della Rocca Ada Tabaccheria Via Michelangelo, 5 Pisa

- Dore Massimo Tabaccheria Via del Borghetto, 7 Pisa

- Ferretti Alessandro Autoscuola Via Vespucci, 114 Pisa

- Ferretti Alessandro Autoscuola Largo Gori, 29 Navacchio / Cascina

- Gambassi Maurizio Tabaccheria Via Fratelli Rosselli, 32 Pisa

- Ghelardoni Giulia Tabaccheria Via Maccatella, 6/8 Pisa

- Silvia SNC di Gennai Antonio Tabaccheria Via Argine Vecchio, 86 Vecchiano

- Ghignola Federico Tabaccheria Via Provinciale Pisana, 10 Pontedera

- Giachetti Cristiano Tabaccheria Via Macerata, 6 bis Cascina

- Grandinetti Luca Tabaccheria Via S. Francesco, 17 Pisa

- Luongo Sabrina Tabaccheria Via Prov. Francesca, 510 Montecalvoli/S. Maria a Monte

- Lupi Riccardo Delegazione ACI Piazza Martiri della Libertà, 11 Pisa

- Lupi Riccardo Delegazione ACI Via Che Guevara, San Giuliano Terme

- Magagna Luigi Tabaccheria Via dell’aeroporto, 47 Pisa

- Mantini Massimo Delegazione ACI Via Pisana, 46 Pontedera

- Mattolini Massimo Tabaccheria Via Giugno, 30 Casciavola / Cascina

- Merlini Matteo Tabaccheria Via Carlo Fedeli, 1/A Pisa

- Michi Silvana Bar Via Livornese, 87Staffoli / Santa Croce sull’Arno

- Nencioni Samuele Tabaccheria Via G. di Vittorio, 33 Ponsacco

- Papini Paolo Tabaccheria Via Fiorentina, 280 Pisa

- Pira Valentina Tabaccheria Via di Porta a Mare, Pisa

- PISAMO Tabaccheria Via Battisti, 55 Pisa

- Poli Vincenzo Tabaccheria Via Fiorentina. Pisa

- Redini Giuseppe Tabaccheria Via Calcesana, 158 Ghezzano / San Giuliano Terme

- Renda Sara Tabaccheria Viale Gramsci, 8 Pisa

- Salvini Alessio Tabaccheria Lungarno Pacinotti, 6 Pisa

- Scapparone Stefano Tabaccheria Via Repubblica Pisana, 10 Marina di Pisa

- Scattareggia Maria Silvia Tabaccheria Piazza Solferino, 11 Pisa

- Senatore Generoso Tabaccheria Via Maggiore d’Oratoio, 25 Pisa

- Sensi Giuliana Tabaccheria Via Bargagna, 16 Pisa

- Tacchi Marco Tabaccheria Via Scornigiana, 52 Pisa

- Taddei Gioni Tabaccheria Via De Amicis, 119 San Giuliano Terme

- Teressi Simone Tabaccheria Corso Matteotti, 82/84 Cascina

- Tortorella Salvatore Tabaccheria Via di Musigliano, 88 Cascina

- Zanini Alberto Tabaccheria Via S.Agostino, 69 Pisa

- Zanni Fabio Tabaccheria Via Livornese, 1179 Pisa