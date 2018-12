Vacanze di Natale e ponte di Capodanno: cultura 'made in Italy' e città d'arte le mete più gettonate

Viaggi alla scoperta dei luoghi d'arte e del patrimonio culturale italiano. Soggiorni all'estero in villaggi turistici con pacchetti 'all inclusive'. Vacanze dinamiche, piene di spostamenti e nuove località da conoscere ogni giorno. Durante le feste natalizie e il ponte di Capodanno in tanti si metteranno in macchina, oppure saliranno su un aereo o un treno, per raggiungere le località delle tanto agognate ferie. Federica Frangioni, titolare dell'agenzia di viaggi 'Anthurium Viaggi' insieme a Antonella Lorini, ci illustra il quadro dei movimenti previsti alla fine del mese di dicembre, dando anche qualche spunto ai ritardatari o agli amanti del 'last minute'.

1. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi

"Si potrebbe rivisitare il famoso detto 'A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi", dice Federica. "Infatti la maggior parte delle partenze sono condensate alla fine del mese di dicembre. Storicamente in Italia è così, e anche Pisa non fa eccezione: le ferie si prendono per Capodanno, mentre a Natale si preferisce rimanere a casa con la propria famiglia". Prevalentemenre a partire sono le coppie e i gruppi di amici, poiché muovere un'intero nucleo familiare composto dai genitori e uno o più figli è diventato sempre più un dispendio economico al quale tanti rinunciano. "Proprio per questo motivo è frequente che i viaggi proposti e le informazioni richieste ruotino attorno anche a mete abbastanza lontane, raggiungibili in aereo".