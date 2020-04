Vicopisano, Pacchetto scuola 2020/2021: bando per incentivi economici

Il Comune di Vicopisano ha pubblicato il bando per l'assegnazione di un incentivo economico individuale destinato a studenti e studentesse residenti nel nostro Comune, di età non superiore a 20 anni, iscritti per l'anno scolastico 2020/2021 a una scuola secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria privata o degli Enti locali o a un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata, e appartenenti a nuclei familiari con Isee (indicatore economico equivalente) non superiore a 15.748,78 euro. I requisiti relativi all'età non si applicano agli studenti con disabilità, con un handicap riconosciuto o con invalidità non inferiore al 66%.

L'importo del pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso:scuola secondaria di primo e secondo grado (tutte le classi): importo standard 300 euro, importo minimo 180 euro. L'erogazione del contributo è subordinata all'ammontare del finanziamento regionale e statale che sarà assegnato ed erogato al Comune successivamente all'approvazione della graduatoria.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 15 giugno 2020. Il bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito www.viconet.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio Scuola e sociale al numero 050/796562.