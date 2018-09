Enoteche a Pisa: 5 locali della città per gli amanti del vino

Cosa c’è di meglio di un buon bicchiere di vino per spezzare la giornata? Pisa è ricca di enoteche di qualità in cui potersi affidare a mani esperte e palati qualificati per un gradito consiglio. Ecco 5 enoteche della città da non perdere.

La cantina di Tipì

La cantina di Tipì si trova in via L’Arancio 48, tra piazza Dante e via Santa Maria. E' una enoteca dove è possibile mangiare alcuni piatti regionali, soprattutto toscani o pugliesi. Il locale, minimal, è caratterizzato da un'atmosfera rilassata e casalinga e da una qualità molto alta sia nei cibi che nelle specialità di vino. E' infine possibile gustare anche ottime birre.