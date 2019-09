Gli zaini più 'cool' per il ritorno a scuola delle bambine

Astucci, diari e libri sono indispensabili durante le ore scolastiche. Il sole, il caldo e le giornate passate in riva al mare stanno lasciando il posto al ritorno a scuola è arrivato il momento di iniziare a comprare i primi accessori. Tra questi il più importante è senza dubbio lo zaino. Trolley o zainetti, con personaggi delle favole o con fiocchi, le tipologia tra cui scegliere sono davvero tante. Per non rischiare di sbagliare vi consigliamo i modelli più di tendenza che di sicuro conquisteranno tutte le bambine.

Per chi vuole perdersi nel mondo delle fate

Per le bambine che amano le Winx lo zaino ispirato al mondo delle fate è la scelta perfetta. La grafica personalizzata e i colori vivaci faranno sentire le piccole di tendenza e alla moda. Gli spallacci regolabili e imbottiti, associati alla struttura ergonomica fanno della cartella la scelta sicura e confortevole. Il modello dotato di cerniera laterale apribile, permette di aumentare la grandezza dello zaino e di creare un nuovo scomparto. Completato da pratici moschettoni colorati posti sul fronte, permetteranno di prendere velocemente tutto ciò che è contenuto all'interno. Lo zaino oltre ad essere bello e pratico fa felice le bambine con due gadget irrinunciabili. Le piccole potranno ascoltare la loro musica preferita, al riparo dal freddo, con gli auricolari e la fascia da collo in dotazione.

Perfetto per chi ama lo stile romantico

Il design dello zaino riesce ad unire lo stile elegante e raffinato, con la praticità di tutti i giorni. Lo zaino con stampa pois all over, disponibile in diverse colorazioni, nero, rosa e azzurro riesce ad accontentare i gusti di tutte le bambine che si sentiranno sempre alla moda. Il modello completato da un romantico fiocco e divertenti stemmi con lettering fanno della cartelle un modello veramente cool. Grande e spazioso è pensato per contenere al suo interno tutti i libri e gli accessori di cui la piccola ha bisogno. Gli spallacci imbottiti e traspiranti e lo schienale ergonomico a S garantiscono comfort e sicurezza, perfetto da usare anche durante il tempo libero. Il set è completato da una borsetta in cui conservare il pranzo e lo spuntino e una piccola borsa a tracolla per riporre smartphone e chiavi.

Per avere il massimo del comfort

Tra libri, quaderni e diari, il ritorno a scuola potrebbe essere faticoso, ma con lo zaino con le rotelle, la piccola affronterà il rientro comodamente e senza fatica. Lo zaino progettato ergonomicamente, ha spallacci e schienali traspiranti per ridurre la sudorazione anche durante le giornate particolarmente calde. Quando la piccola sarà stanca lo zaino si trasforma in un pratico trolley grazie alla piattaforma removibile. Le ruote del carrellino sono dotate del sistema Soft Carry per ridurre l'impatto al suolo e affrontare senza problemi ogni tipo di terreno. La cartella multispazio è capiente e in grado di conservare tutto ciò che serve per affrontare la giornata scolastica o un viaggio con mamma e papà.

Perfetto per le piccole che amano Elsa e Anna

Elsa e Anna sono le protagoniste di questo comodo e pratico zaino che di sicuro conquisterà tutte le fan del cartone. Basta aprire la pratica cerniera laterale e la cartella aggiungerà uno scomparto in più per portare tutto l'indispensabile per la scuola. Gli spallacci imbottiti, rivestiti con rete traspirante e lo schienale preformato assicurano comfort e resistenza. Lo zaino al suo interno contiene una sorpresa speciale per tutte le bambine. Le cuffie stereo a forma di paraorecchie permetteranno di ascoltare la musica preferita anche nella stagione più fredda.

Per entrare nel magico mondo degli unicorni

Per affrontare il ritorno a scuola nel modo migliore, il mondo degli unicorni è perfetto. I simpatici cavalli mitologici renderanno magico il primo giorno di scuola. Lo zaino grande è capiente può contenere libri, ombrelli e un computer portatile. Il modello realizzato in poliestere di alta qualità è resistente e leggero, riducendo il peso complessivo perfetto per usarlo quotidianamente a scuola. Il modello multitasche permette di avere tutto ciò che serve alla piccola sempre in ordine e a portata di mano. Il dorso traspirante e gli spallacci regolabili sono completati da una striscia riflettente per essere visibile in ogni momento della giornata. Il set oltre allo zaino è composto da un portapenna in cui conservare matite e colori, pronti per essere usati e dare libero sfogo alla fantasia della piccola. Con la borsa pranzo, ogni bambina potrà mangiare la merenda o un piccolo snack con uno stile irresistibile.

Ideale per chi preferisce il mondo LOL

Le divertenti bamboline contenute all'interno di una sfera, hanno conquistato tutte le bambine. Per vivere ogni giorno una magica sorpresa, lo zaino dedicato al mondo delle LOL è perfetto. Il modello estensibile è curato nei minimi dettagli. Oltre ad avere una grafica che lascerà le piccole senza parole, lo zaino è arricchito da una pratica cerniera, una volta aperta lo zaino diventerà più grande, in grado di contenere al suo interno l'indispensabile per affrontare al meglio il primo giorno di scuola. Per vivere serenamente l'anno scolastico, lo zaino è completato dallo schienale "Comfort back" e spallacci imbottiti, che allevieranno il peso sulla schiena.

Per le piccole che adorano gli animali

Per le piccole che adorano gli animali, questo zaino supercolorato è ideale. Il modello estensibile è realizzato in resistente tessuto poliestere preformato con fondo integrato, spallacci imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante. La marcia in più? Lo zaino ha 3 pattine calamitate con differenti espressioni, occhi con paillettes reversibili, il volto di una volpe e un buffo panda, per avere ogni giorno uno zaino differente ed essere sempre alla moda. Il modello è completato da un simpatico regalo per le più piccole: un irresistibile astuccio con tre scomparti, che contiene al suo interno tutto il necessario per scrivere, disegnare o colorare.

