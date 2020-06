Ztl a Cascina: rinnovi annuali 2020 prorogati al 30 giugno

Il Comune di Cascina informa che i permessi annuali a pagamento di transito e sosta nel Centro Storico rilasciati nel corso del 2019 e che sono scaduti il 31 dicembre 2019, a causa della situazione epidemiologica, hanno avuto proroghe alla presentazione delle domande per l'anno 2020 in corso: la scadenza ultima rinnovare tali permessi sarà entro il 30 giugno prossimo.

Si rammenta che in mancanza di autorizzazione o in possesso di autorizzazione scaduta non è consentito accedere allaztl/apu ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada. Come da O.D. 361/19 vigente, il rinnovo avviene mediante la presentazione di una autocertificazione con la quale si dichiara che sono rimaste invariate le condizioni presenti al momento del rilascio del permesso.

Per queste domande e per le nuove richieste annuali o semestrali tutta la modulistica è disponibile sul sito internet del Comune di Cascina, nella sezione modulistica della Polizia Municipale. Potranno essere inviate, corredate dell'intera documentazione, all'Ufficio Protocollo del Comune tramite PEC a protocoll o@pec.comune.cascina.pi.it opp ure tramite fax allo 050/719311 oppure tramite il servizio postale.

Il relativo permesso, da esporre nella parte anteriore del veicolo in modo ben visibile, dovrà essere ritirato, previo appuntamento telefonico allo 050/719363-050/719355, presso lo sportello Amministrativo della Polizia Municipale in Viale Comaschi 116.