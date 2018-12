Cena di Natale dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La cena per gli auguri di Natale, un’occasione per festeggiare con i soci dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e lanciare il programma per il 2019. Anno che sarà dedicato ai festeggiamenti per i trent’anni dalla fondazione del Club pisano sempre più lanciato verso gli appuntamenti futuri. Appuntamenti che sono stati illustrati dal presidente Roberto Lacorte e che vedono la riproposizione di momenti cult del Club come il Challege cuochi di bordo e le giornate dedicate alle gare sulla neve. Poi, ovviamente le regate con la decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, Tutti a Vela e i Campionati Primaverile e Invernale assieme al Ccvat. Nel programma sono inseriti anche appuntamenti dedicati alla formazione dei velisti: la meteorologia, la sicurezza a bordo, la regolazione delle vele. Ma la serata è stata anche l’occasione per festeggiare e ringraziare gli armatori, cuore pulsante di un club velico, che si sono distinti durante la stagione di regate appena conclusa. A questi è stato consegnato un riconoscimento durante la cena degli auguri. Erano presenti e sono stati premiati: Franco Di Paco (Mizar), Enrico Scaramelli (Pierrot Lunaire), David Carpita (Sea Wolf),Giampiero Intrieri (Charas2), Ugo Faraguna (Witz), Andrea Lacorte (Viatmina Sailing team), Roberto Lacorte (SuperNikka). Assenti, ma comunque tra i team più agguerriti, Ferruccio Scalari (Scamperix), Andrea Pacinotti (Arcadia) e Giovanni Manni (Podracer). Come ha sottolineato Roberto Lacorte “un anno all’insegna di grandi eventi, di date e numeri importanti come i trent’anni del Club e i dieci della 151 Miglia, ma con un occhio anche alla storia della vela con importanti novità in arrivo”. Mentre scriviamo queste righe arriva la notizia della prematura scomparsa di Gabriele Bianchi figlio di Paolo Bianchi che col fratello Giancarlo hanno cresciuto generazioni di velisti pisani. Lo stesso Gabriele era una appassionato di vela portato a veleggiare in altri mari da un male incurabile. Lo Ycrmp e tutti i velisti pisani partecipano al dolore della famiglia Bianchi.

