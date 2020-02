Maltempo lampo: tornano pioggia, vento e mareggiate

Una rapida perturbazione, associata localmente a forti venti occidentali, transiterà a partire dalla serata di oggi, giovedì 13 e nella notte fra

giovedì e venerdì 14 febbraio. La perturbazione, che ha spinto Sala operativa della protezione civile a emanare un codice giallo, valido fino

alla mattina di domani, venerdì 14 febbraio, interesserà in particolare le zone settentrionali della regione, i rilievi appenninici, la costa fino a Piombino e l'arcipelago. Previste, in serata, piogge sparse, con possibilità di brevi temporali.



Durante la notte sono previste precipitazioni sparse su gran parte del territorio regionale, con temporali brevi ma intensi, soprattutto sulle

zone settentrionali della regione. Tutti i fenomeni saranno in attenuazione già dalla mattina di venerdì.



Per quanto riguarda il vento, sono in rinforzo quelli di Libeccio, che soffieranno nella seconda parte del pomeriggio e nella notte sulle zone

settentrionali e sui rilievi, per poi, gradualmente, affievolirsi nella mattinata di domani. Il mare sarà agitato fino alle prime ore della mattina, sul litorale centro-settentrionale e sull'Arcipelago a nord dell'Elba.