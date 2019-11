Maltempo, ancora pioggia: allerta meteo anche sabato

Ancora tempo instabile per oggi, venerdì 8 novembre, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso un altro codice giallo, sempre per rischio idrogeologico e temporali forti, con validità per tutta la giornata di domani per Arcipelago e tutto il tratto di costa che va dalla foce dell'Arno fino alla Maremma.



Oggi ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni risulteranno più

probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali. Domani, sabato, prevista in nottata possibilità di rovesci sparsi, più probabili sui settori occidentali, dove potranno assumere carattere localmente temporalesco. Per il resto della giornata fenomeni per lo più concentrati sulla costa centro-meridionale, in Arcipelago e tra le province di Siena e Grosseto. Su costa e Arcipelago i temporali potranno risultare localmente forti.



Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta meteo" del sito della Regione Toscana.