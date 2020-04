Maltempo in Toscana: codice giallo per vento

La Sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio. Il vento sarà in rinforzo già in nottata su tutta la regione con forti raffiche sulle zone centro settentrionali e possibili grandinate. Dalla sera di oggi, giovedì, e fino alle prime ore di domani, venerdì, potranno anche essere associati isolati temporali sulle zone settentrionali ed appenniniche.

PIOGGIA: Tra il pomeriggio di oggi, giovedì, e le prime ore di domani, venerdì, piogge sparse sul nord-ovest, più isolate sul resto delle province settentrionali; i fenomeni risulteranno più frequenti in serata e in nottata quando potranno localmente assumere carattere di rovescio o breve temporale. Sul resto della regione precipitazioni scarse o assenti. Cumulati medi attorno ai 10-15 mm sulle zone di nord-ovest con massimi puntuali fino a 30-40 mm sui rilievi. Sulle restanti aree settentrionali medi non significativi e massimi fino a 15-20 mm sui rilievi. Nel corso della mattina di domani, venerdì, generale attenuazione delle precipitazioni. Possibile ripresa dei fenomeni tra il tardo pomeriggio e la sera.

TEMPORALI: Dalla sera di oggi, giovedì, e fino alle prime ore di domani, venerdì, possibilità di isolati temporali sulle zone settentrionali ed Appenniniche della regione.

VENTO: Fino alla sera di oggi, giovedì, raffiche di Libeccio fino a 70-80 km/h sui crinali appenninici e fino a 50-60 km/h sulla costa centro-settentrionale e sulle aree collinari. Domani, venerdì, ventilazione occidentale in rinforzo già in mattinata su tutta la regione con raffiche fino a 50-60 km/h in pianura, 60-70 km/h in collina e sulle coste centro-settentrionali e 80-90 km/h sui crinali appenninici e sottovento ad essi.

MARE: Dalla sera di oggi, giovedì, e per tutta la giornata di domani, venerdì, mare molto mosso o localmente agitato a largo a nord dell'Elba.