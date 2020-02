Vento e mareggiate: allerta meteo fino alla mezzanotte

Ancora forte vento, proveniente da ovest, per il resto della giornata di oggi, mentre la costa e l'Arcipelago saranno ancora interessate da mareggiate. Già dal pomeriggio i fenomeni saranno in graduale attenuazione, fino ad esaurirsi intorno alla mezzanotte di oggi, martedì 11 febbraio.



Nel pomeriggio, vento in generale attenuazione ma ancora sostenuto nell'Arcipelago, con possibili forti raffiche. Il mare sarà ancora agitato fino alle prime ore di domani, mercoledì 12, al largo a nord dell'isola di Capraia e lungo la costa tra bocca d'Arno e Piombino. Altrove mare generalmente molto mosso. Domani ulteriore attenuazione con mari molto mossi ovunque.



Questo quadro ha suggerito alla Sala operativa della protezione civile regionale l'emanazione di un codice giallo, limitato alla costa, dalla foce

dell'Arno fino a Piombino e all'Arcipelago, valido fino alle 23.59 di oggi, martedì 11 febbraio.