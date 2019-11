Il maltempo non molla la presa: sabato di pioggia e temporali

E' terminata alle 18 di oggi, venerdì 15 novembre, l'allerta meteo arancione emanata ieri anche per la provincia di Pisa. L'allerta sarà gialla per rischio idrogeologico e temporali fino alla mezzanotte e poi sarà nuovamente in vigore l'avviso giallo dalle 18 alla mezzanotte di domani, sabato 16 novembre.

I fenomeni previsti sabato 16 novembre in Toscana:

PIOGGIA: fenomeni sparsi in mattinata in particolare sul nord ovest. Intenso peggioramento nella seconda parte della giornata e in particolare in serata (difficile da localizzare) con temporali anche forti più probabili sulle zone più orientali.

Cumulati medi: intorno ai 20 mm sulle zone occidentali; intorno ai 30-40 mm altrove.

Massimi puntuali: fino a 60-80 mm nelle zone orientali e fino a 40-50 altrove.

TEMPORALI: nella seconda parte della giornata di domani, sabato, ed in particolare in serata, possibilità di temporali anche intensi che al momento sembrano più probabili sulle zone più orientali della regione.

VENTO: nulla da segnalare.

MARE: mari molto mossi in nottata in attenuazione a mossi già in mattinata.

NEVE: nulla da segnalare.