Maltempo, instabilità protagonista: allerta meteo per pioggia e temporali

Ci risiamo. Il maltempo, dopo la breve tregua, è di nuovo in agguato in questo maggio dal sapore invernale.

Un codice giallo per pioggia e temporali, che interesseranno le aree appenniniche e quelle centro-meridionali della Toscana con validità dalle 13 fino alle 21 di oggi, mercoledì 22 maggio, e dalle 13 fino alle 21 di domani, giovedì 23 maggio, è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per il permanere di condizioni di instabilità, soprattutto nel corso del pomeriggio, che interessano tutta l'area del Mediterraneo centrale.



Oggi pomeriggio, mercoledì, possibili temporali sparsi, localmente forti, in Appennino e sulle zone interne centro meridionali con cumulati medi non significativi e massimi puntuali fino a localmente elevati anche in breve tempo (1 ora) più probabili al centro sud. Possibili colpi di vento e grandinate. Domani, giovedì, condizioni analoghe interesseranno le zone interne appenniniche e quelle centro meridionali.



Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano sul sito della Regione Toscana.



