Maltempo, pioggia, temporali e vento: giovedì di allerta meteo

Sarà una giornata di maltempo quella di domani, giovedì 4 aprile, in Toscana. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un'allerta meteo gialla su tutta la regione per piogge, temporali e vento, dalla mezzanotte di giovedì per 24 ore. Allerta mareggiate sulla costa meridionale e sulle isole dell'arcipelago.

Fenomeni previsti

Oggi, mercoledì, minimo in graduale approfondimento su Mar Ligure e alto Tirreno con flusso umido e moderatamente instabile anche sulla Toscana. Domani, giovedì, un profondo minimo si approfondirà ulteriormente tra Mar Ligure e alto Tirreno con associato il transito di un fronte freddo accompagnato da un forte flusso di correnti meridionali anche sulla Toscana.



PIOGGIA: oggi, mercoledì, piogge sparse anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, inizialmente sulle zone costiere, in trasferimento dal pomeriggio a quelle interne. In serata fenomeni più isolati e generalmente deboli sulla costa e nord-ovest.

Cumulati attesi per oggi, mercoledì: medi fino a 10 mm sulle zone settentrionali, massimi fino a 30 mm sui rilievi, fino a 10-20 mm altrove.

Intensità oraria fino a 10-20 mm.

Domani, giovedì, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, inizialmente sulle zone costiere e di nord-ovest, in graduale trasferimento al resto della regione dalla tarda mattinata. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Cumulati attesi per domani, giovedì:

sulle zone di nord-ovest, medi fino a 50-60 mm su Lunigiana e Garfagnana, 30-40 mm su Versilia; massimi fino a 70-90 mm. più probabili sui rilievi.

Restanti zone medi fino a 30 mm (localmente superiori attorno al M. Amiata), massimi fino a 40-60 mm.

Intensità oraria fino a 30 mm.



TEMPORALI: oggi, mercoledì, possibilità di locali temporali durante le ore pomeridiane sulle zone interne e sul nord-ovest. Domani, giovedì, temporali localmente anche di forte intensità, inizialmente in prossimità della costa e sul nord-ovest, in trasferimento nel corso della mattinata al resto della regione.



VENTO: dalle prime ore di domani, giovedì, forti venti di Scirocco in rotazione dal pomeriggio a Libeccio-Ponente Raffiche fino a 80-100 Km/h su costa, Arcipelago, crinali appenninici e zone sottovento ad essi, 60-80 Km/h sulle zone collinari e fino a 50-70 Km/h in pianura.

MARE: domani, giovedì, mare molto mosso o localmente e temporaneamente agitato, inizialmente sui bacini meridionali, in serata su quelli settentrionali. Altezza d'onda significativa fino a 2,5-3 metri.

NEVE: dal pomeriggio-sera di domani, giovedì, possibili nevicate a quote di montagna (oltre 800-1000 metri di quota) in Appennino con accumuli generalmente inferiori a 5 cm.

GHIACCIO: nulla da segnalare